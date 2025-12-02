Organizan Mega Feria de Crédito en Zacatecas

Guadalupe, Zac.- Con el objetivo de acercar todas las posibilidades crediticias disponibles y fortalecer el bienestar de las familias, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, llevó a cabo la Mega Feria de Crédito para el Bienestar, espacio en el que las y los zacatecanos pudieron encontrar, en un solo lugar, opciones de financiamiento para emprender un negocio, consolidarlo o adquirir una vivienda, un automóvil o una motocicleta.

En este evento se reunió la oferta crediticia más amplia del estado, gracias a la participación de instituciones financieras como Banorte, Banamex, Banregio, Caja Pío XII, BanBajío, NAFIN, Santander, BBVA, Afore XXI Banorte, Caja Libertad, Compartamos Banco, Caja Real del Potosí, Banco Azteca, Scotiabank, Banco Base, diversas consultorías financieras e Infonacot.

También participaron organismos como Fondo Plata, FIRA, Infonavit, Condusef, Territorium y Allcanza, así como empresas inmobiliarias, entre las que destacan: Santa Rita, Grupo Inmobiliario de Zacatecas, Terralta, Monte Blanco, Grupo Constructor Plata, MTA, Soldi, Alfa e Innova Desarrollos.

En materia automotriz, se contó con la presencia de agencias como Cupra, Seat, Foton, Volkswagen, Jetour, distintas empresas de seminuevos, Mitsubishi, GAC, BYD, Changan, Chirey, MG, Geely, Evorent, JAC, Chevrolet, GMC Buick, Nissan, KIA, Mazda, Renault, Ford, Chrysler, Hyundai y Honda, además de las motocicletas Suzuki, Italika y Dynamo, y los tractores Massey Ferguson, John Deere y Ford.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, destacó que esta Mega Feria responde a la visión del Gobernador David Monreal Ávila de construir un Zacatecas con oportunidades reales de desarrollo.

“Nuestro compromiso es claro: brindar a las y los zacatecanos todas las herramientas para que puedan iniciar un proyecto, fortalecerlo o acceder a mejores condiciones de vida. Hoy, reunimos la mayor oferta crediticia del estado, en un solo lugar, reafirmando que trabajamos por el bienestar de las familias”, expresó.

Con la representación del Gobernador David Monreal Ávila, el Secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, celebró esta iniciativa que impulsa el crecimiento económico del estado.

“Esta feria abre puertas y brinda alternativas para que más familias puedan acceder a un crédito, un patrimonio y mejores oportunidades. El Gobierno de Zacatecas seguirá apostándole al bienestar como eje del desarrollo”, señaló.

Como parte de su visión de expansión, la Mega Feria de Crédito para el Bienestar está proyectada para llevarse en 2026 a más regiones del estado, acercando esta oferta crediticia a municipios como Fresnillo, Pinos, Sombrerete, Jerez, Río Grande, Ojocaliente, Tlaltenango, Jalpa y Concepción del Oro.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso de impulsar la economía estatal y brindar oportunidades tangibles para mejorar la calidad de vida de las familias de la entidad.