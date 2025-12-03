Participan más de 300 mujeres en Encuentro Tejedoras de la Patria

Zacatecas, Zac.– Con el propósito de fortalecer la participación de las mujeres en la vida social, comunitaria y gubernamental, la administración estatal, encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de las Mujeres (Semujer), llevó a cabo el Encuentro de Tejedoras de la Patria.

Dicho evento reunió a más de 300 mujeres, provenientes de los municipios de Guadalupe, Jalpa, Loreto, Ojocaliente, Pánuco, Río Grande, Villa González Ortega, Villanueva, Zacatecas, Francisco R. Murguía, Cuauhtémoc, Genaro Codina, Calera, Jerez y Morelos.

Esta actividad se desarrolló con la finalidad de reconocer la labor y liderazgo de las mujeres en la construcción del tejido social, promover el diálogo comunitario y fortalecer acciones que impulsen la igualdad y la justicia social en todo el territorio zacatecano.

Con la representación del Gobernador David Monreal Ávila, la Secretaria de las Mujeres, Karla Isabel Guardado Oropeza, destacó que estas actividades reflejan la visión humanista de la administración estatal, orientada a trabajar con cercanía, sensibilidad y compromiso con las zacatecanas.

“Las mujeres somos el centro de la transformación social. Cuando nos reunimos y compartimos nuestras experiencias, fortalecemos a nuestras comunidades y a nuestra identidad como zacatecanas”, expresó Guardado Oropeza, al agradecer la participación de todas las asistentes.

Subrayó que el Gobierno de Zacatecas continuará con la promoción de espacios de encuentro y escucha, en los que las mujeres puedan participar activamente para construir entornos más igualitarios, seguros y dignos.

Durante la jornada, se contó con la participación de mujeres destacadas que forman parte del movimiento de Tejedoras de la Patria, entre ellas, Belinda González López, representante de la comunidad wixárika de Zacatecas, quien compartió la importancia de preservar la identidad cultural y la sabiduría indígena como pilares para el fortalecimiento del tejido social.

También acompañaron el evento, el diputado local Santos Antonio González Huerta, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas; Teresita de Jesús Arteaga Pérez, presidenta municipal de Atolinga.

Asimismo, estuvieron presentes, Laura Elena García Guardado, directora del Instituto de la Mujer Loretense; Luz Victoria Vázquez Rodríguez, tejedora de la Patria, así como María Guadalupe Ávila Lechuga, directora de Prevención del Delito y Reinserción Social, en representación del Secretario de Seguridad, General Arturo Medina Mayoral.

Las autoridades presentes reconocieron el valor del trabajo comunitario, el liderazgo femenino y la importancia de crear redes entre mujeres de distintas regiones para impulsar el desarrollo social y comunitario.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso de construir un estado más justo, equitativo y participativo, donde las mujeres sean protagonistas en la toma de decisiones y en el bienestar de sus comunidades.