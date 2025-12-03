Realiza UAZ 5º Seminario de Investigación en Enfermería

Zacatecas, Zac.- La Academia de Investigación en Enfermería perteneciente a la Unidad Académica de Enfermería (UAE) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), llevó a cabo este martes el Quinto Seminario de Investigación en Enfermería.

Este es un espacio académico que se realiza de manera anual con el propósito de fortalecer la creatividad, la capacidad de argumentación, la síntesis y la comunicación oral de los estudiantes, a través de la exposición de los proyectos desarrollados durante el semestre.

La Academia está integrada por las docentes investigadoras: Perla María Trejo Ortiz, Roxana Araujo Espino, Lourdes Lizbeth Rocha Aguirre, MCE. Luz Ma. Delgadillo Legaspi, Ana Gabriela Flores Romo, Laura Berenice Zorrilla Martínez, Maricruz Vidales Jara y Liliana Calderón Botello, quienes han consolidado este seminario como un referente en la formación investigativa de la Licenciatura en Enfermería.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de la docente investigadora Raquel Alicia Benavides Torres, catedrática de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien abordó el tema “Inteligencia artificial y su relación con el uso responsable en los proyectos de investigación”, aportando reflexiones sobre los retos y oportunidades que esta herramienta representa para la disciplina.

Posterior a la conferencia, se desarrollaron 16 mesas de trabajo programadas, en las que se presentaron más de 100 proyectos de investigación realizados por estudiantes de 5º y 7º semestre de la Licenciatura en Enfermería. Los trabajos fueron evaluados por más de 20 docentes de la UAE-UAZ, quienes reconocieron el esfuerzo y la calidad de las propuestas.

Este seminario reafirma el compromiso de la UAE-UAZ con la formación integral de sus estudiantes y con el impulso a la investigación en enfermería, consolidando un espacio de aprendizaje, reflexión y proyección académica.