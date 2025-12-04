Arranca en Guadalupe programa Hogar Seguro

Guadalupe, Zac.- En el año 2025, de acuerdo a Protección Civil del Municipio de Guadalupe, ha habido más de 120 reportes por fuga de gas, la mayoría de ellos causados por cilindros de gas lp de 30 kilogramos en mal estado, por ello Pepe Saldívar arranca el programa de sustitución de cilindros para los guadalupenses.

Desde la dirección de Protección Civil, el Presidente Municipal anunció que el programa preventivo “Hogar Seguro”, se estará operando de manera coordinada con empresas gaseras establecidas en el municipio.

“Cuando nuestro personal de Protección Civil atienda un reporte de fuga y se determine que el cilindro esté dañado, procederán a sustituir dicho contenedor de gas por uno que esté en buenas condiciones, esto en coordinación con las empresas gaseras que despachan en Guadalupe”, indicó.

Asimismo, el edil mostró un ejemplo de cilindros en mal estado y lo que pueden llegar a provocar, por lo que invitó a la ciudadanía a crear una conciencia de prevención y así evitar accidentes, no solo esta temporada decembrina, sino todo el año.

Agregó que no se trata de estar multando a las gaseras afectando a la economía de empresas que generan cientos de empleos, sino de ayudar a que en los hogares del municipio cuenten con instalaciones seguras.

Por su parte, el Director de Protección Civil, el Comandante Oscar Jonathan Díaz Oliva indicó que en temporada invernal aumentan los reportes de fuga de gas debido a que se utiliza más para cocinar, para bañarse, incluso para calentar las casas, por lo que solicitó verificar el estado de sus instalaciones de gas y recordó que pueden hacer reportes al número 492 92 125 20.