Capacita UAZ a prestadores de servicios turísticos en manejo de redes sociales

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de fortalecer las competencias digitales de los prestadores de servicios turísticos del municipio de Fresnillo, Zacatecas, se llevó a cabo la capacitación titulada “Manejo de redes sociales”.

La actividad fue impartida por el Ingeniero Computacional y docente investigador de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), José Rafael Hernández Alejo, cuya trayectoria integra la tecnología, la cultura y la educación.

La capacitación se realizó gracias al trabajo conjunto de la Unidad Académica de Historia de la UAZ, el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ, la Dirección de Turismo del municipio de Fresnillo y la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Zacatecas (SECTUR).

El curso tuvo como propósito brindar herramientas estratégicas para el uso de redes sociales y plataformas digitales, incluyendo aplicaciones de inteligencia artificial, con el fin de mejorar la visibilidad de los negocios turísticos, atraer nuevos clientes y reforzar la identidad cultural y turística de la región en entornos digitales.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con el marketing digital turístico, las estrategias de redes sociales aplicadas al sector, la selección de plataformas y la creación de contenido, la publicidad digital enfocada en el turismo y el análisis de métricas de desempeño.

En el evento académico estuvieron presentes el Director de Turismo del municipio de Fresnillo, Bernardo Robles Romo, y la responsable del Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ, Araceli Graciano Gaytán.