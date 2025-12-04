Estudiantes de Medicina llevan Feria de la Milpa a Casa Hogar de la Tercera Edad

Zacatecas, Zac.- La administración estatal, encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila, en conjunto con la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), celebró con gran entusiasmo la Feria de la Milpa,en la Casa Hogar de la Tercera Edad, un encuentro lleno de sabor, tradición y convivencia, que reunió a personas adultas mayores, estudiantes y autoridades estatales.

Con la participación de la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, y representantes de la máxima casa de estudios, el evento destacó por su calidez humana, envuelta en un ambiente festivo que honró a uno de los elementos más representativos de la identidad mexicana: el maíz.

Como parte central de la jornada, se llevó a cabo una exposición y concurso gastronómico, en el que estudiantes de la carrera de Medicina presentaron platillos tradicionales elaborados a base de maíz.

Pan de elote, aguas frescas, gorditas rellenas y antojitos típicos formaron un colorido mosaico culinario que despertó entusiasmo y nostalgia entre las y los residentes.

Además del recorrido gastronómico, el ambiente se llenó de música, risas y emociones, gracias a la participación artística del alumnado, que ofreció bailes folclóricos, monólogos y melodías en vivo, que arrancaron aplausos y sonrisas.

Los ritmos tradicionales, acompañados por el colorido de los trajes típicos, envolvieron el patio de la Casa Hogar en un ambiente festivo que recordó las celebraciones comunitarias de antaño.

Las personas adultas mayores disfrutaron de una mañana especial, en la que, además de deleitarse con los sabores de la milpa, convivieron con la juventud zacatecana, en un espacio de respeto, cariño y reconocimiento a sus historias de vida.