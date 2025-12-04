Participan más de 2,500 personas en 7ª Jornada Estatal de Ciencia y Tecnología

Zacatecas, Zac.- Más de 2 mil 500 asistentes, entre estudiantes de todos los niveles, docentes, divulgadores, investigadores y público en general participaron en la Séptima Jornada Estatal de Ciencia y Tecnología (JECyT) 2025, lo que representa un incremento estimado del 200 por ciento, en relación al año pasado.

Antonio de la Cruz de Santiago, director de Difusión y Divulgación de la Ciencia del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), área encargada de la coordinación de la Jornada, informó que ésta se realizó en el marco de la Semana Nacional del Conocimiento y la Innovación, de acuerdo con la estrategia de la administración estatal que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila, de acercar el conocimiento a la población para generar paz con bienestar.

Las conferencias magistrales, en las que participaron especialistas nacionales e internacionales, los talleres interactivos para infantes y jóvenes, las exposiciones de proyectos escolares y universitarios, los foros y otras actividades que se realizaron tuvieron 50 subsedes y la participación de 115 ponentes.

Además de promover la cultura científica y tecnológica entre la sociedad zacatecana, fomentar la participación en actividades de divulgación, impulsar proyectos innovadores con impacto social y educativo y generar espacios de encuentro con la ciudadanía, la JECyT fortaleció la vinculación entre instituciones educativas y sociedad y la generación de proyectos colaborativos.

Lo anterior fue posible, añadió De la Cruz de Santiago, gracias a que se involucraron activamente instituciones educativas, centros de investigación, dependencias gubernamentales y asociaciones civiles, bajo la coordinación del Cozcyt.