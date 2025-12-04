Realiza UAZ IV Coloquio de Investigación en Psicología

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de promover el diálogo y la retroalimentación entre investigadores y estudiantes, para fortalecer los proyectos de investigación en curso y futuros, se llevó a cabo el IV Coloquio de Investigación en Psicología.

Así lo señaló la líder del Cuerpo Académico (CA-259) Psicología, Educación y Sociedad, Claudia Adriana Calvillo Ríos, quien además se desempeña como docente investigadora de la Unidad Académica de Psicología (UAP) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

En ese sentido, enfatizó la titular de la Unidad de Docencia e Investigación (UDI) en Psicología Educativa, que el encuentro buscó crear espacios para presentar avances, recibir críticas constructivas, generar nuevas ideas y fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos en un área específica.

La especialista subrayó que, dentro de los objetivos principales, se planteó ofrecer un espacio formal para que los investigadores presentaran sus trabajos y recibieran comentarios de sus colegas y otros especialistas, con el fin de refinar sus proyectos.

Asimismo -dijo-, se impulsó el intercambio de ideas mediante un diálogo abierto y dinámico, en el que se discutieron nuevas propuestas, resultados preliminares y metodologías innovadoras.

De manera paralela, se promovió la investigación entre estudiantes y docentes, motivando la presentación de trabajos en equipo y el desarrollo de habilidades y competencias esenciales como la comunicación oral, el análisis crítico y el trabajo colaborativo.

Finalmente, la docente investigadora Claudia Calvillo destacó que el conocimiento de avances permite mantener a la comunidad académica informada sobre los últimos trabajos en diversas áreas de investigación, señalando que su meta es la culminación de la Tesis de Investigación.

La dinámica de presentación de proyectos se realizó en la UAP, organizada por la líder del CA-259 Psicología, Educación y Sociedad, teniendo como protagonistas a los estudiantes de 9º E2 del área educativa. Se contó con la participación como evaluadoras y sinodales, las docentes investigadoras: Olga Gálvez Murillo, Verónica Marcela Vargas Nájera, Brisia Leticia Luna Reyes y Laura Elena Bernal Ramírez.