Participan más de 1,200 niños en concurso Dibujando una Historia de Migración

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, realizó la ceremonia de premiación del Concurso “Dibujando una Historia de Migración 2025”, iniciativa que reunió el talento y sensibilidad de más de 1 mil 200 niñas y niños zacatecanos, quienes plasmaron en papel sus vivencias y la historia migrante de sus familias.

En un ambiente de entusiasmo, música, colores y la presencia de familias de distintas regiones del estado, el evento fue encabezado por la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, quien reconoció y celebró la creatividad de las y los pequeños artistas provenientes de 20 municipios.

Durante la ceremonia, en la que también participó el Secretario del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán, las y los ganadores subieron al estrado entre aplausos y muestras de orgullo por parte de sus familias, mientras recibían sus reconocimientos y obsequios. Cada dibujo premiado reflejó no sólo el talento infantil, sino también el valor, los sueños y la esperanza que definen la historia migrante zacatecana.