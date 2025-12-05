Personal de salud del estado se capacita en detección y tratamiento de EPOC

Zacatecas, Zac.- Con el firme propósito de continuar con la transformación y mejora de los servicios médicos que se ofrecen en la entidad, tal y como lo ha encomendado el Gobernador David Monreal Ávila, personal de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) organizó un curso taller para detectar oportunamente y tratar de manera adecuada la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Agustina García Macías, subdirectora de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de la SSZ, inauguró formalmente este ejercicio de actualización, en el que participaron de manera presencial y virtual más de 30 integrantes del personal médico y paramédico de unidades pertenecientes al Sector Salud, distribuidas en todo el territorio estatal.