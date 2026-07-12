Convoca Geovanna Bañuelos a construir proyecto común para rescatar Zacatecas

Al sostener un encuentro con profesionistas de distintas regiones, la senadora Geovanna Bañuelos aseguró que Zacatecas vive un momento decisivo que exige organización y unidad para construir un proyecto colectivo donde colabore nuestro talento zacatecano; sin improvisaciones, sin cuotas ni cuates que permita recuperar la esperanza de las familias.

Ante docentes, abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, transportistas, mineros y representantes de diversos sectores, la aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía por el Partido del Trabajo, Morena y Partido Verde Ecologista, sostuvo que recorrer cada municipio le ha permitido conocer de primera mano las necesidades reales de la población.

«El caminar todos los municipios por las distintas regiones de Zacatecas nos enseña que no es lo mismo estar en un escritorio, en una burbuja, que estar en el semidesierto, en Mazapil, en Concepción del Oro, en los municipios del sureste o en Los Cañones, viendo, escuchando y viviendo junto con la gente las preocupaciones, los problemas y las circunstancias a las que nos enfrentamos todos los días, nosotros y nuestras familias», señaló.

Geovanna Bañuelos destacó que ese contacto permanente con la ciudadanía permite identificar con claridad las principales preocupaciones de la población: «Lo que más nos duele en el Estado de Zacatecas es el tema de seguridad y el tema de salud».

Recordó que su decisión de participar en la vida pública nació hace más de dos décadas al incorporarse al movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, inspirado en un principio que transformó la política social del país.

«Hay una frase en particular que Andrés Manuel López Obrador convirtió después en una política pública que a mí me llenaba cuando la escuchaba, él decía: ‘Por el bien de todos, primero los pobres'».

Geovanna Bañuelos destacó que ese principio permitió construir uno de los procesos de justicia social más importantes en la historia reciente de México.

«13.4 millones de personas salieron de la pobreza; esto quiere decir que la frase ‘por el bien de todos, primero los pobres’ se convirtió en una realidad, en una causa, en una bandera, en un programa y, después, en un derecho reconocido en la Constitución”.

En ese sentido, afirmó que Zacatecas tiene todo para iniciar una nueva etapa de desarrollo si se aprovecha el talento de su gente y se construye un proyecto que convoque a todos los sectores sociales.

«Yo quiero que en Zacatecas podamos escribir un capítulo distinto en la historia de nuestra tierra y de nuestro estado”.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a dejar de lado las diferencias y trabajar en un objetivo compartido.

«Merecemos un futuro diferente y una oportunidad; para eso necesitamos alzar la voz, levantar la mano, pero lo más importante es organizarnos y hacer un proyecto común».

Finalmente, convocó a construir un proyecto de largo alcance que coloque en el centro las necesidades de las y los zacatecanos.

«Para Zacatecas necesitamos construir juntas y juntos un proyecto que nos garantice lo elemental: la paz, la seguridad, la salud, el trabajo, la vivienda, la felicidad».