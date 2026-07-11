Entrega Claudia Sheinbaum Pensión Mujeres Bienestar; refrenda apoyo a frijoleros de Zacatecas

Río Grande, Zac.- En su visita a Río Grande, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó, junto al Gobernador David Monreal Ávila, la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, y anunció la continuidad del precio de garantía para el frijol durante este año y el próximo, en beneficio de las y los productores zacatecanos.

Al dar la bienvenida a la mandataria federal, el Gobernador David Monreal Ávila destacó que la nueva visita de la Presidenta refleja una forma de gobernar cercana a la gente, porque acude a las comunidades para atender de manera directa las necesidades de la población.

En su mensaje, el mandatario estatal afirmó que Río Grande es el corazón agrícola del norte de Zacatecas, una región donde mujeres y hombres han aprendido a sembrar, cuidar la tierra y salir adelante pese a las adversidades climáticas, de tal forma que la vocación productiva de esta zona representa el esfuerzo de miles de familias que hacen del campo uno de los pilares de la economía estatal.

Asimismo, el Gobernador David Monreal reconoció las políticas sociales impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y destacó que la Pensión Mujeres Bienestar representa un acto de justicia para quienes durante décadas sostuvieron a sus familias y comunidades.

Recordó que, en Zacatecas, la migración obligó a muchas mujeres a sacar adelante, solas, a sus hogares, por lo que este programa reconoce el trabajo y la contribución que históricamente realizaron sin recibir el respaldo del Estado.

De la misma manera, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por su respaldo a Zacatecas y resaltó su defensa de la soberanía nacional, al señalar que ha conducido al país con firmeza, inteligencia y amor por México, además de convertirse en una inspiración para las nuevas generaciones al ser la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República.

Continuidad de programas y reconocimiento al Gobernador David Monreal

En su intervención, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo del Gobernador David Monreal Ávila, a quien calificó como «un digno representante de la Cuarta Transformación de la vida pública de Zacatecas y de México», al destacar la coordinación para impulsar el bienestar de las familias de este estado.

La mandataria federal subrayó que los Programas para el Bienestar no son dádivas ni apoyos condicionados, sino derechos constitucionales para todas y todos los mexicanos, por lo que continuarán fortaleciéndose en beneficio de mujeres, personas adultas mayores, estudiantes, salud casa por casa, jóvenes, personas con discapacidad y productores del campo.

Destacó que la Pensión Mujeres Bienestar representa un reconocimiento al trabajo de cuidados que durante décadas han realizado millones de mujeres mexicanas dentro y fuera del hogar, por lo que reiteró que este apoyo es un acto de justicia social para quienes han contribuido al desarrollo de sus familias y comunidades.

Asimismo, la Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el Gobierno de México mantiene como principios «Por el bien de todos, primero los pobres» y «Con el pueblo todo, sin el pueblo nada», al asegurar que la transformación del país se basa en colocar a las personas en el centro de las políticas públicas y garantizar que el bienestar llegue a todos los rincones del país.

En materia de apoyo al campo, anunció que el precio de garantía del frijol continuará este año y el próximo, con lo que se dará certeza a cerca de 16 mil productores zacatecanos, y con lo que se fortalecerán la producción agrícola y la economía de la principal entidad productora de frijol en todo el territorio nacional.

Afirmó que su Gobierno seguirá trabajando para consolidar un México con mayor bienestar, justicia social, democracia y soberanía, mediante políticas públicas que fortalezcan los derechos de la población y el desarrollo del país.

Por su parte, la Secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, resaltó que Río Grande es conocido como «el granero de México», debido a su importante producción de frijol, alimento esencial para millones de familias mexicanas.

Informó que, en Zacatecas, más de 36 mil 205 mujeres reciben la Pensión Mujeres Bienestar, mientras que 205 mil 340 personas adultas mayores son beneficiarias de la pensión universal. Además, destacó que continúan fortaleciéndose otros programas como las becas educativas, apoyos para personas con discapacidad y Sembrando Vida.

Al concluir el evento, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que este domingo continuará su gira de trabajo en esta entidad con un evento programado en el domo de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), donde encabezará más actividades de trabajo junto con el Gobernador David Monreal Ávila