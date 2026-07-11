Impulsa Pepe Saldívar economía local con cursos de autoempleo

Zacatecas, Zac.- Refrendando que Guadalupe es el motor económico de Zacatecas, más de 100 guadalupenses terminaron con éxito su capacitación en nuevas habilidades de autoempleo, impulsados por el Presidente Pepe Saldívar.

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico de Guadalupe, más de 100 familias ya cuentan con nuevas habilidades con potencial de convertirse en un futuro emprendimiento para sustento económico.

Las disciplinas en las que fueron capacitados las y los ciudadanos, fueron Decoración con globos; Punto de cruz (tejido); Barbería y Estilismo para el bienestar, dando así el primer paso para iniciar su propio negocio.

“Con diversas acciones hemos posicionado a Guadalupe como el municipio con mayor actividad económica de los 58 que conforman al Estado de Zacatecas, no solamente atrayendo inversiones, dando facilidades para la llegada de cadenas comerciales nacionales o construcción inmobiliaria, sino también brindando cursos de autoempleo”, indicó el alcalde.

Otros cursos recientes que se han ofertado por parte del municipio son el de alfarería, joyería, talabartería, marroquinería, fibras vegetales (ixtle), flor eterna de listón, mecánica, máquinas y herramientas, corte y confección, así como carpintería.

Cabe señalar que este tipo de cursos se dan en conjunto con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Zacatecas (ICATEZ), así como de la Secretaría de Desarrollo Artesanal, el CECATI 130, así como instructoras e instructores.

En estas clausuras participaron la Directora General del ICATEZ, Fernanda Candelas Romo; el Subsecretario de Desarrollo Artesanal, César Sánchez Barajas; Gustavo Hernández Flores, director del Plantel CECATI 130; regidoras y regidores del municipio; así como personal de la Secretaría de Desarrollo Económico de Guadalupe.