Reconoce Claudia Sheinbaum gobierno humanista de Pepe Saldívar

Zacatecas, Zac.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su visita al Estado de Zacatecas, se reunió unos minutos con el Presidente de Guadalupe, Pepe Saldívar a quien reconoció aplicar en su gobierno los conceptos humanistas de la cuarta transformación.

La mandataria lo felicitó y lo invitó a continuar con las políticas públicas del movimiento que los llevó a sus respectivos encargos, pues la transformación es algo que se vive en el municipio.

Por su parte el alcalde le agradeció a la Presidenta por hacer equipo con el Gobernador David Monreal y responder positivamente a las gestiones para traer a Guadalupe el programa de Viviendas del Bienestar, la construcción del Hospital de Especialidades, la llegada de un destacamento de la Guardia Nacional a San Jerónimo, además de la apertura de nuevos pozos de agua en comunidades.

«Siempre es un placer recibirte en Guadalupe estimada Presidenta, las familias de las y los beneficiarios de los programas sociales y los guadalupenses en general están muy agradecidos con los beneficios que junto con el Gobernador David Monreal han traído a este Pueblo Mágico», indicó el edil.

Asimismo, le comentó que junto con la Sindica, las y los regidores de la fracción, así como el equipo de trabajadores de la presidencia de Guadalupe, han sido muy responsables al sanear las finanzas del ayuntamiento y a su vez seguir autorizando proyectos en favor de la gente.

Cabe señalar que el alcalde le obsequió a la Presidenta de México un par de arracadas jerezanas de plata típicas del Estado de Zacatecas.

Posteriormente, el edil acompañó a la primer mandataria y al Gobernador a la entrega de Becas para el Bienestar, llevado a cabo en las instalaciones de la Feria de Zacatecas.

Finalmente, cabe señalar que Pepe Saldívar también se reunió con el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, con quien compartió que el gobierno municipal le ha invertido a la Infraestructura educativa de las escuelas, además de innovar con el programa Transformando el ciclo, entregando kits menstruales a las estudiantes adolescentes, entre muchas otras acciones.