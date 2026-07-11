La Respetable Logia Simbólica Fernando Pámanes Escobedo celebra 18 aniversario

Zacatecas, Zac.- Durante dos días consecutivos, 10 y 11 de julio, con una exitosa convocatoria, la Respetable logia Simbólica Fernando Pámanes Escobedo No. 19 del Gran Oriente de Zacatecas celebró 18 años de existencia con tenidas rituales, eventos sociales y culturales. Fueron arropados con la presencia de los Muy Respetables Grandes Maestros de los Orientes de Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas.

El muy Respetable Gran Maestro Zacatecano Miguel Ángel Sosa Martínez, al dar la bienvenida a las delegaciones visitantes a nuestra histórica ciudad de Zacatecas, Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconoció el esfuerzo, voluntad y trabajo que durante 18 años ininterrumpidos han desarrollado los integrantes de la Logia Pámanes Escobedo con obras sociales, educativas y benéficas para la sociedad zacatecana, así como su tenacidad por construir puentes de fraternidad con otros orientes de la República Mexicana y el extranjero.

Especial mención hizo de la trayectoria de vida masónica del Orador Advitam Ismael Estrada López, quien recibió una nutrida y emocionada salva de aplausos con el auditorio de pie, como reconocimiento a su trabajo en la Logia Pámanes Escobedo, de la cual es uno de sus fundadores.

Estrada López, con más de ochenta años de edad continúa activo, siendo faro de luz y ejemplo para las nuevas generaciones de hombres libres que buscan transformarse a través del silencio, la diciplina y la constancia que enseña la filosofía masónica.

Más adelante de su intervención el Muy Respetable Gran Maestro Zacatecano, Miguel Ángel Sosa Martínez, señaló a manera de autocrítica, que la masonería mundial actualmente se encuentra adormilada, con múltiples conflictos de ego que provocan enfrentamiento entre hermanos, por lo que convocó a la reflexión y al cambio de actitud. “

Vaya un estrujón a nuestro corazón y a nuestro espíritu, agregó Sosa Martínez, seamos una masonería que se una en fraternidad, en solidaridad, es momento de que los masones zacatecanos también despertemos.

El corazón de un masón debe ser fraterno, añadió, “hagamos masonería con acción social, sin hacer ruido, tal como se hace en Pámanes Escobedo; llevemos zapatos a un niño pobre, pintura a las escuelas, cuadernos, auxilio a los enfermos”.

Concluyó deseando larga vida a la Respetable Logia Simbólica Pámanes Escobedo.

Participaron con sendos trabajos históricos y de reflexión el aprendiz de masón FranciscoJavier Chavez Carranza, el Compañero Edgar López Ureño y el Past Master Felipe Navarro Nieto, quienes destacaron que su logia levantó columnas en honor al ilustre Zacatecano Fernando Pámanes Escobedo, hombre emprendedor, innovador y visionario; Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, Embajador de México en Cuba, Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, y que como masón, dejó un legado que trasciende el tiempo.

En su oportunidad, Navarro Nieto afirmó que la masonería del siglo XXI enfrenta desafíos muy distintos a las generaciones anteriores, que vivimos en una época donde la desinformación sustituye al conocimiento, la polarización pretende imponerse al dialogo, donde el individualismo amenaza la solidaridad, donde la inmediatez desplaza la reflexión y den donde la inseguridad está al orden del día. Y ante estos retos, agregó, La logia Pámanes Escobedo no puede permanecer indiferente, comprometiéndose a tener una presencia mas activa y más útil para la sociedad. “Ante estos retos, nuestra respuesta no puede ser el aislamiento o la indiferencia, debe ser una presencia más activa y más útil para la sociedad”.

Finalmente, el Muy Respetable Gran Maestro del Gran Oriente de Nuevo León, Lic. ÁngelEusebio Moreales Alcocer, como regalo y reconocimiento a los fraternos aportes de la Logia Zacatecana Pámanes Escobedo, leyó un Decreto en el que se instruye a la Gran Comisión de Difusión Cultural, para que desde la próxima apertura del Museo Masónico de Monterrey, se exhiba un cuadro al oleo que inmortalice la imagen del General Pámanes Escobedo, al pie del mismo, se colocará una placa metálica con la información más importante de su vida y obra.