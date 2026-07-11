Participa personal de PJEZ en 6ª carrera Justicieros

Zacatecas, Zac.- Con una destacada participación de servidoras y servidores públicos, el Poder Judicial del Estado de Zacatecas formó parte de la 6.ª Carrera «Justicieros», un evento que promueve la convivencia, el deporte y la celebración del Día del Abogado.

La Consejera Presidenta del Órgano de Administración Judicial, Norma Esparza Castro, y el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Villegas Márquez, participaron en el banderazo de salida de esta tradicional carrera, acompañando a juezas, jueces y personal de los distintos órganos jurisdiccionales y administrativos, quienes disfrutaron de una agradable mañana en compañía de sus familias, mascotas y compañeras y compañeros de trabajo.

Organizada por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), la Carrera «Justicieros» nació con el propósito de conmemorar el Día del Abogado, reuniendo inicialmente a integrantes de la comunidad jurídica. Con el paso de los años, se ha consolidado como una celebración familiar que fortalece los lazos entre las instituciones encargadas de la impartición y procuración de justicia, la academia jurídica y el foro de abogadas y abogados litigantes.

Como parte de las acciones para fomentar hábitos saludables y fortalecer la integración del personal, el Órgano de Administración Judicial otorgó 100 kits de participación a servidoras y servidores públicos del Poder Judicial, incentivando su participación en las modalidades de carrera y caminata.

El entusiasmo y compromiso de las y los participantes se reflejaron también en los resultados obtenidos, al lograr que tres integrantes del Poder Judicial subieran al podio de ganadores: