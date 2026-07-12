Evalúa Tribunal de Disciplina Judicial distritos de Ojocaliente y Calera

Zacatecas, Zac.- En cumplimiento del nuevo modelo de evaluación judicial y con el propósito de fortalecer la calidad, la transparencia y la eficiencia en la impartición de justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial realizó visitas de evaluación a diversos órganos jurisdiccionales de los distritos judiciales de Ojocaliente y Calera.

Como parte de estas acciones, se evaluó el desempeño de las personas juzgadoras adscritas al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, así como al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Ojocaliente. De igual forma, se llevaron a cabo evaluaciones a las personas juzgadoras adscritas al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, así como al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Calera.

Durante las visitas se verificó el desempeño jurisdiccional mediante la observación directa de audiencias, la revisión de expedientes, el análisis de la gestión judicial, la atención al público, la organización administrativa y el cumplimiento de los principios que rigen la función judicial, privilegiando una evaluación objetiva, técnica e integral.

Estas acciones tienen como finalidad identificar fortalezas, detectar áreas de oportunidad y promover la mejora continua del servicio de impartición de justicia, en beneficio de las personas usuarias del sistema judicial.

La evaluación del desempeño constituye un instrumento para fortalecer la función jurisdiccional, impulsar la mejora continua y consolidar una impartición de justicia con los más altos estándares de calidad, transparencia y profesionalismo.

Con estas acciones, el Tribunal de Disciplina Judicial refrenda su compromiso con una justicia cercana a la ciudadanía, sustentada en los principios de independencia, imparcialidad, excelencia, profesionalismo, transparencia y respeto a los derechos humanos, consolidando una cultura permanente de evaluación y mejora institucional.