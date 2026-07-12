Anuncia Claudia Sheinbam en Zacatecas creación de Beca Gertrudis Bocanegra

Zacatecas, Zac.- Al encabezar la entrega de Becas para el Bienestar, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobernador David Monreal Ávila anunciaron la creación de la Beca Gertrudis Bocanegra, un programa impulsado de manera conjunta entre el Gobierno de Zacatecas y el Gobierno de México que permitirá que la entidad sea la primera del país en ofrecer apoyos económicos a estudiantes de escuelas públicas desde primaria hasta universidad.

Reunidos en el domo de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), en su mensaje de bienvenida a la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobernador David Monreal afirmó que la educación es un derecho universal y representa la herramienta más poderosa para transformar la vida de las personas y construir un estado con paz, bienestar e igualdad, además de que educar es abrir oportunidades y derribar las barreras que limitan el futuro de niñas, niños y jóvenes.

El mandatario estatal reconoció el respaldo que ha dado la Presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas, y agradeció que su administración continúe fortaleciendo la educación pública mediante programas que permiten a las familias mantener a sus hijas e hijos en las aulas.

Destacó que una beca «no es un gasto, sino una inversión de igualdad», pues evita la deserción escolar y brinda mejores oportunidades a las nuevas generaciones.

Asimismo, el Gobernador David Monreal subrayó que, en este Año del Progreso 2026, su administración complementará el esfuerzo federal con el programa Educación para el Bienestar y el Progreso, mediante el cual continuará la entrega de mochilas, útiles escolares, uniformes, calzado y acciones para dignificar la infraestructura educativa en todo el estado.

También, agradeció por el inicio de la construcción de una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Cieneguillas, en la capital del estado, que atenderá, inicialmente, a cerca de 2 mil estudiantes.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Zacatecas será el primer estado del país donde las y los estudiantes de escuelas públicas contarán con un esquema integral de becas desde la educación primaria hasta la universidad.

Explicó que, con las Beca Rita Cetina, las niñas y niños de primaria recibirán en agosto un apoyo anual de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares; quienes cursen secundaria continuarán con la Beca Rita Cetina de manera bimestral; en preparatoria seguirá la Beca Benito Juárez y, para las y los universitarios, se pondrá en marcha la nueva Beca Gertrudis Bocanegra, creada en coordinación con el Gobernador David Monreal Ávila para apoyar en los gastos de transporte y lo que requieran las y los estudiantes.

La mandataria federal destacó que las asambleas para la implementación de esta nueva beca iniciarán en septiembre y que este modelo comenzará en Zacatecas para posteriormente extenderse al resto del país. «En pocas palabras, si naciste en Zacatecas y estudias en una escuela pública, desde la primaria hasta la universidad tendrás becas», expresó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que las becas deben ser universales y no depender del promedio escolar, pues todas las niñas, niños y jóvenes merecen las mismas oportunidades para estudiar.

Al mencionar que la educación pública es la mejor inversión que puede hacer un Gobierno, reiteró que continuará el fortalecimiento de la infraestructura educativa, la ampliación de preparatorias y universidades, así como la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana.

Durante el evento, el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que, este año, más de 22 millones de estudiantes recibirán becas en el país, y reconoció el respaldo del Gobernador David Monreal Ávila para fortalecer las políticas educativas.

Por su parte, el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que, en Zacatecas, actualmente, 180 mil 627 estudiantes reciben apoyos del sistema nacional de becas, con una inversión superior a 1 mil 600 millones de pesos. A ellos se suman 83 mil 353 alumnas y alumnos de primaria pública que recibirán el apoyo anual de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares.

La visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas formó parte de una gira de trabajo que inició este sábado en Río Grande, donde encabezó la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar y ofreció su respaldo a las y productores con la continuación del programa del precio de garantía del frijol, entre otros apoyos.