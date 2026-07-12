Consolidan turismo deportivo en Zacatecas

Juchipila, Zac.- Como parte de las acciones para fortalecer el turismo deportivo y diversificar la oferta turística del estado, el Gobierno que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Turismo, acompañó la realización del Circuito Hyatlon México y el Juchipilazo 2026, eventos que congregaron a atletas, pilotos y visitantes provenientes de distintas entidades del país.

El Secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, destacó que la realización de este tipo de encuentros responde a la encomienda del Gobernador David Monreal Ávila de continuar impulsando actividades que favorezcan la llegada de visitantes, fortalezcan la economía del sector turístico y proyecten la diversidad de experiencias que ofrece Zacatecas.

Circuito Hyatlon México

El Palacio de Convenciones de Zacatecas fue sede del Circuito Hyatlon México, competencia que reunió a más de 750 asistentes, entre atletas y familiares, procedentes de Aguascalientes, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla y diversos municipios de Zacatecas.

La competencia combinó estaciones de fuerza con segmentos de carrera a pie en un circuito instalado al interior del recinto. La jornada incluyó la entrega de paquetes para las y los participantes, el desarrollo de las competencias por categorías y la ceremonia de premiación.

La presencia de atletas de distintos estados consolidó al evento como un espacio de convivencia deportiva y de atracción de visitantes para la entidad. Entre las personas participantes, Carlos, integrante del gimnasio ATP Deportes de Aguascalientes, reconoció la organización del evento y destacó la importancia de que Zacatecas sea sede de este tipo de competencias, al señalar que representan una oportunidad para convivir con atletas de diferentes regiones del país.

Juchipilazo 2026

De manera paralela, el municipio de Juchipila recibió una nueva edición del Juchipilazo 2026, encuentro de turismo de aventura que reunió entre 150 y 200 participantes en un recorrido de aproximadamente 130 kilómetros por la Sierra de Morones.

El evento contó con la participación de personas procedentes de Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes, así como de visitantes provenientes de California, Estados Unidos, quienes realizaron el recorrido bajo lineamientos orientados a la conservación del entorno natural y las áreas protegidas.

La programación incluyó actividades de bienvenida, entrega de kits, el recorrido por caminos de la sierra, espacios de convivencia y actividades de cierre para las y los participantes, consolidándose como una de las actividades de turismo de aventura con mayor tradición en el sur del estado.

Con la realización de ambos eventos, el Gobierno que encabeza el mandatario David Monreal Ávila continúa impulsando el turismo deportivo y de aventura mediante actividades que favorecen la llegada de visitantes, fortalecen la oferta turística y generan beneficios para prestadoras y prestadores de servicios en distintas regiones de Zacatecas.