Incertidumbre Ciudadana

Visión y percepción

Salvador del Hoyo Bramasco.

Zacatecas, Zac.- Después de una semana muy complicada, por los bloqueos de los productores agrícolas de Zacatecas, comenzamos otra con la incertidumbre de lo que pueda pasar, ya que siguen inconformes con la aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales.

Nunca en la historia se había visto una manifestación de inconformidad de tal magnitud. Decenas de familias quedaron varadas por más de 10 horas en carreteras de nuestra entidad, tras los bloqueos con vehículos de todo tipo.

El viernes pasado los agricultores anunciaron una tregua, pero aseguraron que regresarían con protestas mayores. La decisión de los diputados federales y senadores, de aprobar la nueva ley, señalan, fue una traición hacia ellos.

No respetaron los acuerdos y compromisos que se habían signado y en una maratónica sesión, con desacuerdo por parte de la oposición, la aprobaron por mayoría, argumentaron a los compañeros periodistas que cubrieron este megabloqueo y, también, en conferencias de prensa.

La sociedad está a la espera y con la incertidumbre de las nuevas manifestaciones de los agricultores zacatecanos. ¿Hasta dónde volverán a ser afectados?, por qué lo que vivieron los ciudadanos, la semana pasada, fue caótico.

SIGUE LA CRISIS EN EL SECTOR EDUCATIVO

El paro laboral de los agremiados a las Sección 58 del SNTE, continúa y no se ve cuándo vaya a terminar. El rechazo a la federalización de la nómina es contundente.

Más de 500 escuelas y miles de estudiantes siguen sin clases y el año escolar está a punto de concluir. Solo quedan dos semanas de trabajo y llegan las vacaciones de fin de año.

Por su parte las autoridades educativas aseguraron que este tema ya es un hecho, por lo que piden a los maestros aceptar esta determinación.

Todavía falta más historia en este conflicto magisterial.

Periodista.