Zacatecas primer lugar nacional en reducción de homicidios dolosos

Zacatecas, Zac.- Con una reducción del 70.3 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos durante el periodo enero-noviembre de 2025, en comparación con el mismo lapso de 2024, Zacatecas se posicionó como la entidad federativa con la mayor disminución de este delito a nivel nacional, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El reporte de incidencia delictiva con corte al 30 de noviembre de 2025, presentado en la conferencia La Mañanera del Pueblo, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoce los avances sustantivos registrados en el estado, “26 entidades disminuyeron su promedio diario de homicidios dolosos, y Zacatecas encabeza esta lista con una baja de más del 70 por ciento”, señaló la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco.

Este logro es resultado de la estrategia de seguridad implementada por el Gobernador David Monreal Ávila, en coordinación con el Gobierno de México, lo que ha mantenido una tendencia sostenida a la baja en los delitos de alto impacto.

Reducción sostenida

A nivel nacional, según la estadística de las 32 Procuradurías y Fiscalías estatales, el promedio diario de homicidios dolosos se redujo de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 54.7 en noviembre de 2025, lo que representa una disminución del 37 por ciento, equivalente a 32 homicidios menos por día.

“Noviembre de 2025 es el mes con menos homicidios registrados en los últimos diez años en el país, es decir, desde 2015 no se tenía un noviembre tan bajo”, puntualizó la titular del SESNSP, lo que refuerza que la estrategia nacional de seguridad encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado avances significativos en el control y disminución de la violencia letal.

Zacatecas, referente nacional

Según el desglose presentado por el Gobierno de México, la disminución registrada en Zacatecas entre enero y noviembre de 2025 es la más destacada del país, por encima de entidades como Chiapas (-57.9 por ciento), Quintana Roo (-56.7), Nuevo León (-55.4) y San Luis Potosí (-51.8).

En el mes de noviembre de 2025, en el apartado de homicidios dolosos, se reportó que Zacatecas contabilizó 14 casos, que representaron el 0.9 por ciento del total nacional, el décimo más bajo a nivel nacional.

Entre enero y noviembre de 2025, se reporta que Zacatecas ha contabilizado 137 homicidios dolosos, lo que representa el 0.6 por ciento a nivel nacional, que lo ubica como el octavo más bajo a nivel nacional.

El Gobierno de Zacatecas ha impulsado una estrategia de pacificación integral basada en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, la inteligencia operativa y la coordinación interinstitucional con el Gobierno de México, elementos que han sido claves para este resultado.