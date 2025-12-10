Estudiantes de Salud Pública UAZ realizan trabajo comunitario en El Visitador

La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través de la Unidad Académica de Enfermería (UAE), fortaleció su vinculación con la comunidad de 𝐄𝐥 𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫 mediante actividades de 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐚𝐥𝐮𝐦𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧 𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐏ú𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚. Estas acciones se llevaron a cabo en colaboración con autoridades escolares, estudiantes y el delegado municipal, con el propósito de impulsar proyectos que contribuyan al bienestar social y refuercen la formación profesional de las universitarias.