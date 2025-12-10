Rehabilitan espacios familiares del Parque La Encantada

Zacatecas, Zac.- Como parte del plan integral de rehabilitación que se ha puesto en marcha durante la presente administración, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, avanza en los trabajos de remodelación y ampliación del Parque y Zoológico La Encantada, uno de los espacios recreativos más emblemáticos de la capital.

Gracias a las gestiones de la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, actualmente se intervienen dos áreas fundamentales del parque: el Mini Zacatecas y el Zoológico, con el propósito de dignificar estos espacios y brindar una mejor experiencia a las familias.

En el Zoológico, se lleva a cabo una obra de ampliación de jaulas y adecuación de espacios destinados al resguardo y bienestar de las especies que habitan en el lugar. Debido a estos trabajos, el área permanecerá cerrada temporalmente, hasta su conclusión, a fin de garantizar que las labores se realicen de manera segura y eficiente.

En el área del Mini Zacatecas, se ejecutan trabajos de remodelación en la superficie, orientados a renovar la imagen del sitio y a mejorar la infraestructura para el disfrute de niñas, niños, jóvenes y adultos que visitan este espacio año con año.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de Zacatecas por recuperar, mantener y modernizar los espacios públicos, contribuyendo a fortalecer la convivencia familiar y promover el acceso a áreas recreativas seguras, atractivas y de calidad.