Resguardan carreteras con programa Héroes Paisanos

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los zacatecanos, así como de los connacionales y visitantes que transitan por el estado durante la temporada decembrina, el Gobierno de Zacatecas, a través de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, implementó el Operativo Invierno “Héroes Paisanos”, que se desarrolla del 28 de noviembre de 2025 al 8 de enero de 2026.

El operativo se lleva a cabo de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno y tiene como fin el resguardo y cuidado de las carreteras federales y estatales, así como la seguridad en centrales de autobuses y centros turísticos, a fin de brindar condiciones de tránsito seguras, a quienes ingresan, recorren o cruzan el territorio zacatecano.

En este despliegue participa el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las corporaciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), el Instituto Nacional de Migración (INM), así como Cruz Roja Mexicana, Ángeles Verdes y Protección Civil, quienes realizan acciones de vigilancia, orientación y atención directa a los viajeros.

Para fortalecer estas acciones, se cuenta con un despliegue de 822 elementos, de los cuales 523 pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública, 122 al Ejército Mexicano -organizados en 14 destacamentos-, 110 a la Guardia Nacional, además de 10 Ministerios Públicos permanentes de la FGR, 15 Ministerios Públicos del fuero común y 42 elementos del Instituto Nacional de Migración.

Como parte del operativo, se instalaron 21 módulos de atención del Instituto Nacional de Migración y se habilitaron centros de descanso en las Unidades Regionales de Seguridad (UNIRSE), ubicadas en Villa de Cos, Río Grande, Fresnillo, Trancoso y Villanueva, donde se ofrece internet gratuito, baños dignos y atención directa a las y los viajeros.

Adicionalmente, las corporaciones brindan orientación y asesoría legal las 24 horas del día, así como apoyo en casos de accidentes, fallas mecánicas, emergencias médicas, contingencias y desastres naturales. Como medida de apoyo humanitario.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso de proteger la integridad de quienes transitan por la entidad, promoviendo una movilidad segura, ordenada y en condiciones de paz y bienestar durante este periodo vacacional.