Se integran jóvenes a programa Reconecta con la Paz Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Al dar la bienvenida a nuevos integrantes del Programa Reconecta con la Paz Zacatecas, que impulsan los gobiernos de México y de Zacatecas, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, invitó a las juventudes para que se sumen y participen activamente, de manera que puedan generar un cambio en su vida, así como nuevas oportunidades.

Dijo que, gracias a las acciones que se han emprendido y a la participación de las juventudes, Zacatecas se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional y en el primer lugar en cuanto a los servicios y atención que se brinda.

Recordó que el programa, ideado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y retomado en Zacatecas por el Gobernador David Monreal Ávila, pretende generar las condiciones que permitan que las juventudes, en conflicto con la ley, logren una adecuada reinserción social y un cambio profundo en sus vidas.

La Subsecretaria de Prevención Social del Delito, Diana Saucedo Nava, informó que, a la fecha, suman 26 las y los jóvenes que participan en el programa Reconecta con la Paz Zacatecas.

Explicó que las y los nuevos integrantes del programa participaron en su primer taller sobre el Manual Fénix, que es una metodología educativa y psicosocial diseñada para fortalecer las habilidades personales, sociales y cognitivas de adolescentes y jóvenes en situaciones de riesgo.

Con este manual, que incluye 25 sesiones, se busca que las y los participantes desarrollen herramientas prácticas que les permitan identificar emociones, analizar situaciones antes de actuar, reconocer riesgos, modificar patrones de conducta y establecer metas realistas.