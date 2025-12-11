Apoyan con estímulos económicos a personal de CAIC

Zacatecas, Zac.- Derivado de las gestiones de la administración estatal, que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila, fueron entregados estímulos económicos a 96 orientadoras y orientadores de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), como reconocimiento a su labor en favor de la educación inicial en la entidad.

Durante un evento realizado con la participación de personal proveniente de 26 municipios, la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, encabezó la dispersión de los recursos destinados a fortalecer y valorar el trabajo que realizan al frente de la formación de más de 600 niñas y niños.

Hernández de Monreal destacó que este apoyo refleja el compromiso del Gobierno de Zacatecas para garantizar que ninguna niña o niño quede sin acceso a su educación básica. “Quien atiende a la niñez, atiende a lo más importante de la sociedad”, afirmó.

Como parte del reconocimiento, también fueron otorgados bonos por antigüedad, destinados a orientadoras con décadas de servicio, así como un bono fijo y la beca correspondiente para todas y todos los beneficiarios.

La titular del SEDIF subrayó que durante este año se aperturaron tres centros más, lo que ha permitido que decenas de niñas y niños en zonas remotas accedan a educación, pese a diversas condiciones sociales y geográficas que antes lo impedían.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso con la primera infancia y con quienes trabajan día a día para brindar oportunidades de desarrollo a la niñez.