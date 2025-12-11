Estudiantes de UNID harán servicio social en administración estatal

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de establecer una alianza estratégica que fortalezca la formación académica, profesional y humana del estudiantado, el Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría General, y la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) firmaron un convenio de colaboración, mediante el cual el alumnado de la institución podrá realizar su servicio social y prácticas profesionales en la administración estatal.

Además, con este convenio, se abren las puertas de la UNID para que, mediante el otorgamiento de descuentos las y los servidores públicos y familias, puedan acceder a educación media superior, licenciaturas y posgrados, que oferta la institución educativa.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, habló de la importancia de las prácticas profesionales y del servicio social, los cuales, dijo, permiten no solamente poner en práctica los conocimientos, sino contribuir al trabajo que desde la administración estatal se realiza en favor de la ciudadanía.

Con esta acción, se impulsa la formación a las y los estudiantes en escenarios reales y acercándolos a proyectos que contribuyen al desarrollo del estado.

La Directora General de la zona norte de la UNID, Sonia Celaya de la Rosa, dijo que este convenio abre la oportunidad a las y los jóvenes para que adquieran experiencia profesional real y la posibilidad de vincularlos con espacios y organizaciones donde el aprendizaje conecte con la carrera que estudian.