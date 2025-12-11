Presentan en República Dominicana Modelo Guadalupe de prevención y paz

Zacatecas, Zac.- El municipio de Guadalupe expuso su Modelo de Educación de Prevención y Paz en República Dominicana, esto durante el XVI Congreso Internacional 2025 del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), denominado “Educación de calidad: desafíos y oportunidades para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la evaluación y la investigación”,

Dicho congreso contó con la participación de más de 240 expositores, 140 estudios sobre calidad educativa y una colaboración de 14 países, destacando el municipio de Guadalupe por su exitoso modelo.

El secretario de Planeación del Desarrollo Municipal de Guadalupe, Federico Guzmán López, fue quien participó con una ponencia titulada “Los ODS en Guadalupe, Zacatecas, México: agendas educativas de prevención y construcción de paz”.

Según informó Federico Guzmán López en su ponencia, al conectar la educación con las ODS se generan redes comunitarias colaborativas de prevención mediante el aprendizaje, se promueven valores cívicos de cultura democrática en el ámbito escolar y se realizan acciones extracurriculares encaminadas hacia la convivencia pacífica.

Según el impulso del Presidente Municipal de Guadalupe, Pepe Saldívar, en el municipio se previene y se construyen procesos de paz a través de la educación en derechos humanos, capacitación docente en mediación y solución de conflictos, atención a grupos vulnerables y también a través de la vinculación escuela-comunidad.

Ejemplo de ello son las políticas públicas del Programa General de Capacitación, Promoción y Fomento de los Valores Guadalupenses, el Modelo de Educación Positiva en Guadalupe, mediante campañas comunitarias sobre la convivencia pacífica, talleres de prevención de violencia escolar y cultura de paz en instituciones educativas, y también con iniciativas culturales y deportivas que disminuyen factores de riesgo entre la juventud y fortalecen la cohesión social.

Con esta muestra de las prácticas aplicadas en el municipio se impulsan desde el Ayuntamiento de Guadalupe, se fortalecen los valores, la inclusión, la participación, la cohesión social, el sentido de pertenencia y la resiliencia en el municipio.