Se gradúan estudiantes de Filosofía UAZ

Guadalupe, Zac.- Dado que el recurso humano es de gran valía para las instituciones que conforman el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, la Secretaría de Salud (SSZ) realizó la entrega de reconocimientos por años laborales a quienes cumplieron más de dos décadas en el servicio público.

Uswaldo Pinedo Barrios, titular de la SSZ, encabezó esta ceremonia, en la que les expresó su felicitación y resaltó su vocación, entrega y permanencia para garantizar la salud de la población zacatecana; definió este galardón como un acto de justicia institucional.

Fueron entregados 23 diplomas y estímulos económicos al personal que cumplió 20 años de servicio; 38, por 25 años de antigüedad; 12, por 30 años; 11 a quienes acumularon 35 años de trabajo; y de manera especial se condecoró a Jorge Eduardo Castañeda Bañuelos, por 40 años de servicio y a Ernesto Arellano Hernández por haber dedicado 50 años de su vida a la SSZ.

El personal fue acompañado de sus respectivas familias en este evento que se realizó en el auditorio del Centro Estatal de Vacunología.