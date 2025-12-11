Trabaja PJEZ para alcanzar estándares nacionales en archivos judiciales

Zacatecas, Zac.- En Zacatecas el Poder Judicial, trabaja arduamente en alcanzar una situación de estándares nacionales, para darle la importancia al devenir de la justicia, a cada expediente, a cada caso que pase por la institución, porque el Archivo del Poder Judicial resguarda una riqueza de vital importancia.

Por lo anterior, dijo el Magistrado Presidente, del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Villegas Márquez que la riqueza que resguarda la institución merece todo el respeto y cuidado de los estándares nacionales que exige el Consejo Estatal de Archivos que celebró su Primera Sesión Ordinaria y que fue presidida por el Secretario General del Gobierno del Estado, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Ante el Consejo Estatal, agradeció y reconoció el trabajo que ha desempeñado la Directora del Archivo del Poder Judicial, la Licenciada Rocío Quintero Nava, con las condiciones posibles que mantiene dicha área y que su gente trabaja día a día en su conservación, resguardo y cuidado que merece el devenir de la justicia en Zacatecas.