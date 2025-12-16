Implementarán operativo vial para el Gran Desfile Navideño 2025

Zacatecas, Zac.- Para este jueves 18, del presente mes, se tiene previsto un operativo vial de resguardo para la seguridad de asistentes y participantes en el Gran Desfile Navideño, en el marco del Festival de Luces 2025, el cual recorrerá las principales calles y avenidas del centro histórico capitalino, a las 18:00 horas.

Por lo que, a partir de las 6:00 de la mañana, el Gobierno de Zacatecas, a través de la Dirección de la Policía Vial Preventiva (DPVP), realizará despejes vehiculares en las avenidas Jesús González Ortega e Hidalgo, así como en la calle Juan de Tolosa y en la Rinconada de Catedral.

Se contempla, a las 17:00 horas, el cierre total a la circulación en las rutas mencionadas para prevenir cualquier tipo de incidente y garantizar una adecuada movilidad peatonal y asegurar el despliegue óptimo del evento.

Asimismo, los automovilistas podrán circular por las avenidas Insurgentes, Morelos, Quebradilla, Torreón, Ramón López Velarde, Guerrero, callejón de Ruiz y las calles Constitución, Elías Amador, Chepinque, Zamora, Independencia, Aldama, Tacuba y Aguascalientes.

Con presencia activa de personal operativo se atenderán las necesidades de la ciudadanía y respectivos cortes necesarios a la circulación para el resguardo de las y los participantes, por lo que, se recomienda acatar indicaciones y programar tiempos y rutas de traslado.

Cabe destacar que con dichas acciones, se trabaja por el bienestar de las familias zacatecanas y visitantes que acuden al estado a disfrutar de las actividades del Festival de Luces 2025 impulsado por el Gobernador David Monreal Ávila.