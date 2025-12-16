Retoma Utzac actividades, tras levantamiento del paro

Guadalupe, Zac.- La Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Utzac) informa que el paro de labores ha sido levantado de manera oficial, por lo que la institución retoma el funcionamiento normal de sus actividades institucionales, en los campus de Guadalupe y Pinos.

La Rectoría reiteró que la Universidad se encuentra en condiciones de operar conforme a su marco institucional, garantizando el respeto a los derechos laborales, la estabilidad académica y la atención a su comunidad universitaria.

La Utzac agradece la disposición al diálogo, por parte de las instancias involucradas y reafirma su compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y la continuidad de sus funciones sustantivas.