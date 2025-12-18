Fomentan en Quantum pasión por ciencia y tecnología

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de fomentar entre las niñas y adolescentes la pasión por la ciencia y tecnología, la administración estatal, encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila, abrió las puertas de Quantum Ciudad del Conocimiento a las estudiantes del Cecytez, de la comunidad Lampotal, del municipio de Guadalupe.

Lo anterior, resultado de la sinergia que el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), que dirige Hamurabi Gamboa, logró con la compañía tecnológica Aptiv, que gracias a su iniciativa Girls in Tech hizo que el grupo de 50 jovencitas recorrieran el parque científico y tecnológico, único en su género en la zona centro-norte de México.

Las adolescentes de primero, tercero y quinto semestre del bachillerato tecnológico, de las carreras técnicas de Agronegocios, Alimentos y Diseño, visitaron algunos centros de investigación y desarrollo y asistieron a tres talleres, de Biodiversidad, Impresión 3D y Astronomía.

El recorrido fue coordinado por la Dirección de Difusión y Divulgación de la Ciencia, a través del programa Ciencia Itinerante; y la coordinación de Quantum, para fomentar las vocaciones entre las niñas y adolescentes zacatecanas, en concordancia con la meta mundial de aumentar el número de mujeres científicas, informó el responsable de Ciencia Itinerante y organizador del recorrido, Jorge Omar Cárdenas Contreras.