Recomienda SSZ tener cuidado con hielo que se consume en celebraciones

Zacatecas, Zac.- Debido a que durante el mes de diciembre aumenta considerablemente el número de reuniones sociales y celebraciones familiares, en torno a la temporada de Navidad y Año Nuevo, el Gobierno de Zacatecas, a través del personal de la Secretaría de Salud (SSZ), recomienda a la población tener especial cuidado con la compra y manejo del hielo que se utiliza en las bebidas.

Actualmente, existe la Norma Oficial Mexicana 201-SSA1-2015 que regula y especifica algunas condiciones para la venta de hielo y agua purificada, la cual debe ser seguida puntualmente por las empresas que lo elaboran.

Expertos de la SSZ aconsejan a la ciudadanía que, en caso de hacer los cubos de hielo en casa, siempre se deberán elaborar con agua purificada y lavar perfectamente los moldes o charolas con agua y jabón entre cada utilización.

Cuando se adquiere el hielo en establecimientos, es importante que se aseguren que la bolsa mantenga su sello de garantía y muestre claramente los datos del fabricante; se debe evitar comprarlo si el sello está roto o muestra señales de haber sido alterado.

Al llegar al domicilio o sitio de la celebración, deberá ser sacado de la bolsa y servido en la mesa en un recipiente especial, limpio y manipularse siempre con pinzas, para evitar el contacto directo con las manos.

De igual manera, se debe cuidar no colocar dentro de las bebidas piezas de hielo que hayan sido utilizadas para enfriar directamente botellas que no fueron lavadas, ya que esta práctica representa un riesgo para la salud.