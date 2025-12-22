Celebran fiestas decembrinas en Guadalupe

Zacatecas, Zac.- En el marco de las “Posadas por la Paz y Bienestar” vecinas y vecinos de las colonias el Hípico, San Ramón, la Comarca, Frailes, Escritores, San Jerónimo, Ojo de Agua, Zacatecana, Limantur, Cieneguitas y Mina Azul agradecieron los resultados que han tenido la administración de Pepe Saldívar gracias al trabajo coordinado con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de Estatal a cargo de David Monreal, así como con la Senadora Verónica Díaz.

Estas actividades que en esta temporada invernal se realizan, tienen el objetivo de llevar un mensaje de paz, unión, amor y esperanza a las familias guadalupenses a través de las tradicionales posadas navideñas.

Durante su intervención el Presidente Municipal, invitó a los cientos de guadalupenses que se hicieron presentes, a seguir trabajando en equipo en este año que está por comenzar y agradeció su apoyo en la construcción de un Guadalupe próspero y de bienestar.

“Seguiremos haciendo equipo con el gobierno federal y estatal encabezados por Claudia Sheinbaum y David Monreal y continuaremos trabajando para que más proyectos se lleven a cabo en el municipio generando más y mejores empleos”, subrayó.

Acompañado Carlos Zúñiga, representante del Gobernador David Monreal, la Senadora Vero Díaz, los Diputados Locales Susana Barragán y Saúl Cordero, así como regidoras y regidores del Ayuntamiento, el alcalde expresó su alegría y entusiasmo agradeciendo a la gente que lo ayudó y seguirá ayudando al movimiento que su partido representa.

“Gracias al señor Gobernador David Monreal por no dejar atrás a las familias guadalupenses y muchas gracias a ustedes por apoyar este proyecto que está viendo por las familias zacatecanas y las familias de Guadalupe, vamos a seguir de la mano de todas y todos ustedes y es mi deseo que a todos nos vaya muy bien, que tengamos, éxito, trabajo, prosperidad y sobre todo salud”, finalizó Pepe Saldívar.