Entregan nuevas concesiones a taxistas

Zacatecas, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila hizo entrega de un bloque de 56 nuevas concesiones de taxi y 40 unidades vehiculares subsidiadas, con lo que reafirmó su compromiso con la justicia social, la profesionalización del sector y el fortalecimiento del patrimonio de los trabajadores del volante.

El mandatario estatal expresó su reconocimiento al gremio por su papel en el servicio a la comunidad y la pacificación del estado, es mucho lo que hacen en bien de nuestra gente y de nuestro estado.

Este paquete forma parte de una política pública diseñada para llevar justicia a los taxistas, afirmó.

Con la entrega de las unidades y concesiones se concreta el cierre del programa de subsidios 2025, con un total de 100 apoyos otorgados para la renovación del parque vehicular, divididos en partes iguales entre nuevos concesionarios y concesionarios establecidos, con un apoyo equivalente al 40 por ciento del valor comercial del vehículo, lo que da una inversión total superior a los 20 millones de pesos.

El Jefe del Ejecutivo estatal destacó que con estas acciones se han puesto en circulación ya 200 taxis nuevos en distintas ciudades del estado, todos subsidiados, como parte de un modelo transparente y directo para hacer llegar los beneficios a quienes más lo necesitan.

El año 2026 la meta es renovar al menos 150 a 200 unidades más, tanto en la modalidad de taxi como en transporte urbano y combis, dentro de un proyecto de movilidad integral.

“Estoy empeñado en que todo el servicio público lo vamos a renovar y lo vamos a modificar. Zacatecas y los trabajadores del volante van a tener uno de los mejores equipos de servicio de transporte público”.

Asimismo, reiteró su política de análisis escrupuloso en la liberación de nuevas concesiones para proteger los espacios laborales ya existentes.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, destacó que con estas acciones se da continuidad a un proceso iniciado meses atrás, cuando se abrió una convocatoria pública para 280 concesiones, de las cuales 55 ya fueron entregadas en el primer bloque, y ahora se entregan 56 más, mientras se proyecta concluir el proceso durante el próximo año.

Esta entrega responde a una lógica de justicia, al privilegiar a los trabajadores con mayor antigüedad, algunos con hasta 40 años al volante.

Enfatizó que esta entrega es resultado del compromiso del Gobernador David Monreal Ávila con el ordenamiento del transporte público y con el cumplimiento puntual de su palabra.

Arturo Sarmiento García, beneficiario del municipio de Fresnillo, expresó a nombre de los taxistas su agradecimiento por esta decisión gubernamental que consideró “una muestra de sensibilidad, valentía y compromiso institucional”.

Enfatizó que recibir una concesión representa mucho más que un trámite administrativo, es la certeza de que el esfuerzo diario tendrá frutos duraderos, la garantía de que los padres y madres de familia que hoy reciben este documento podrán decir que hemos logrado construir algo propio, algo que nos da estabilidad y nos permite soñar con un mejor mañana.

Tuvieron participación en el evento la Senadora de la República, Verónica del Carmen Díaz Robles; las secretarias de Educación, Gabriela Evangelina Pinedo Morales, y de Obras Públicas, Mildret Karla Montes Incháurregui; la Diputada local Ruth Calderón Babún; el subsecretario de Transporte, Javier Reyes Romo, y representación del gremio taxista, Mayra Morales Esquivel.