Piden denunciar mal uso de vehículos oficiales en temporada navideña

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), lleva a cabo el operativo ¡Denúncialo ya! durante las vacaciones navideñas, con el objetivo de evitar el mal uso del padrón vehicular de la administración estatal.

Es preciso señalar que la Secretaría de la Función Pública, de forma continua, verifica que las y los servidores públicos no hagan mal uso de los vehículos oficiales que circulan en el estado, intensificando dicha verificación en periodos vacacionales, puentes y días de asueto.

Hay que mencionar que una parte importante son los reportes ciudadanos, pues, con ellos, el operativo tiene una mayor efectividad durante los 365 días. Por este motivo, desde la SFP constantemente se invita a la población zacatecana a realizar su denuncia.

Con relación a lo anterior, cabe recordar que la ciudadanía tiene a su alcance diferentes medios para realizar los reportes como la plataforma https://sidec.zacatecas.gob.mx/ o el teléfono 800 LLÁMANOS (55 262 66).

Asimismo, la red estatal de buzones, instalada en cada dependencia del Gobierno de Zacatecas, presidencias municipales, centros de salud y las redes sociales de la institución: Facebook, Secretaría de la Función Pública Zacatecas o X, @SFP_Zac.

Para realizar la denuncia adecuadamente, la ciudadanía debe mostrar evidencia fotográfica, número económico o de placa y datos como lugar, hora y fecha en que fue visto el vehículo.

Con los datos correctos, la Secretaría de la Función Pública podrá accionar conforme a lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual señala que en caso de que el correctivo no sea grave la sanción puede ir desde una amonestación, pasando por una suspensión de un día a 3 meses, hasta la inhabilitación de 3 meses a un año.

En cambio, si la falta es grave, pudiendo ser por uso particular, el infractor puede ser acreedor a una suspensión de 3 meses a un año o inhabilitación de 1 a 10 años.

Cabe mencionar que las actividades administrativas no se detienen, por lo que las dependencias que requieran hacer uso del padrón vehicular deberán informarlo a la Secretaría de la Función Pública mediante un oficio de comisión.

Quedando exentos de dichas disposiciones, las unidades motrices de la Coordinación Estatal de Protección Civil y corporaciones policiacas, a menos que se les den uso particular o quebranten la ley.