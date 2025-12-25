Invitan a pagar adeudos de predial en Guadalupe; últimos días de descuentos

Zacatecas, Zac.- El municipio de Guadalupe sigue invitando a aprovechar los últimos días de la campaña de regularización en el predial, obteniendo un descuento de hasta el 60 por ciento en recargos y condonación del 100 por ciento en multas.

La regularización patrimonial de las y los ciudadanos, les asegura a que en el mes de enero de 2026 puedan ser acreedores a los descuentos en el pago del predial, generando un ahorro para sus familias.

Cabe destacar que el estar al corriente con el predial no solamente genera certeza en su patrimonio sino que permite que el municipio continúe realizando obra prioritaria para beneficio de la población.

Se recuerda que los puntos y horarios para ponerse al corriente con el predial son:

Presidencia Municipal, Lunes a Viernes de 8 am a 3:30 pm

Dirección de Cultura, Lunes a Viernes 8 am a 3 pm

Alberca Olímpica de Guadalupe, Lunes a Viernes 8 am a 8 pm

Oficialía número 2 de Gavilanes, Lunes a Viernes 8 am a 3:30 pm

Servicios Públicos, Lunes a Viernes 8 am a 3 pm

Centro comunitario de Tacoaleche, Lunes a Viernes 8 am a 3:30 pm

Mercado Soriana, Lunes a Viernes, de 8 am a 10 pm y Sábados y Domingo de 8 am a 2 pm.

Finalmente, cabe señalar que la campaña de regularización en el impuesto predial, tiene como fecha límite el 31 de diciembre del presente año, por lo que se invita a la población a realizar el pago y ser beneficiados con los descuentos correspondientes.