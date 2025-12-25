Más de 17 mil personas beneficiarias tuvo el programa Dignificación de Escuelas

Zacatecas, Zac.- Con la visión de rescatar la infraestructura educativa, el Gobernador David Monreal diseñó el Programa Dignificación de Escuelas para el Bienestar, con el que se mejoran las condiciones de los planteles educativos con ayuda de la comunidad escolar.

Gabriela Pinedo Morales, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas, destacó que las jornadas de dignificación surgieron como un programa piloto que en el año 2025 tuvo un impacto positivo en más de 17 mil alumnos de Educación Básica, quienes ahora tienen espacios más dignos para que vivan sus procesos de enseñanza y aprendizaje.

Pinedo Morales dijo que el programa de Dignificación de Escuelas pretende consolidar las comunidades educativas a fin de que exista una sinergia entre las autoridades y el cuerpo docente, directivos y los padres de familia.

En los últimos cinco meses de 2025 se atendieron 31 instituciones educativas entre planteles de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria; las escuelas rehabilitadas se ubican en los municipios de Fresnillo, Guadalupe, Jiménez del Teúl, Río Grande y Zacatecas.

Las acciones prioritarias que se atendieron en los diferentes planteles de Educación Básica son: impermeabilización, rehabilitación de sanitarios, aplicación de pintura en interiores y exteriores, sustitución de mobiliario, reparación de la línea de conducción de energía eléctrica, remplazo de lámparas, poda de árboles, deshierbe de áreas verdes entre otras acciones.

La funcionaria reconoció la gran labor de padres y madres de familia, así como de docentes, administrativos, directivos de las escuelas y personal de las Direcciones Regionales, quienes hacen posible las acciones de rehabilitación de las instituciones educativas, pues, dijo, “el Gobernador es quien pone los materiales y es la comunidad escolar la que facilita la mano de obra para que se logren los cambios verdaderos en las escuelas”.

La Secretaria de Educación mencionó que el Programa de Escuelas del Bienestar es una estrategia amplia implementada por el Gobernador para lograr la justicia social en las comunidades escolares, ya que incluye la dignificación de planteles, la entrega de mochilas, útiles escolares, así como uniformes educativos y, a partir de este año, también se lleva, de manera gratuita, el calzado escolar a los estudiantes de escuelas primarias ubicadas en las comunidades de todos los municipios de Zacatecas.

Pinedo Morales mencionó que uno de los grandes logros del mandatario estatal fue haber impulsado que estos apoyos sociales se incluyeran en la Constitución del Estado de Zacatecas.

Afirmó que estas políticas publicas de apoyo a las familias con el gasto educativo ya dieron frutos en los indicadores nacionales, donde Zacatecas ha disminuido la estadística en deserción escolar e incrementado el número de personas que concluyen sus estudios académicos.