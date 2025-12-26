Construyen muro perimetral en escuela de El Salvador

El Salvador, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila inauguró la obra de infraestructura educativa realizada en la Escuela Primaria “Matías Ramos”, ubicada en la comunidad de Tanque Nuevo, en el municipio de El Salvador, como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de espacios escolares seguros y funcionales.

La intervención se llevó a cabo mediante el Programa Fondo de Aportaciones Múltiples, en la modalidad infraestructura básica, para un muro perimetral, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y delimitación del plantel educativo.

La obra representó una inversión de 2 millones de pesos, recursos destinados de manera directa al mejoramiento de la infraestructura escolar, en beneficio de 98 alumnas y alumnos que integran la matrícula de esta institución de educación básica.

El mandatario estatal, acompañado por la Directora del Instituto Zacatecas para la Construcción de Escuelas (Inzace), constató que la obra cumple con los lineamientos establecidos para la aplicación de recursos públicos en infraestructura educativa.

Durante el acto inaugural, el Gobernador David Monreal Ávila develó la placa alusiva y refrendó el compromiso de la administración estatal con la educación, al impulsar acciones concretas que incidan en el bienestar de la niñez zacatecana y en el fortalecimiento de los planteles escolares, particularmente en las comunidades.

La inauguración de esta obra forma parte de la política pública estatal orientada a garantizar espacios educativos dignos, seguros y adecuados para el desarrollo académico de las niñas y los niños de Zacatecas.