Entregan apoyos a personas con movilidad limitada

Fresnillo, Zac.- Zacatecas vive el Año del Bienestar, una política impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, quien consolida estrategias que priorizan a quienes más lo necesitan. Bajo esta visión humanista, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con los grupos vulnerables a través de acciones que dignifican su vida y garantizan justicia social.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encabezada por la titular Bennelly Hernández, mediante la Dirección de Apoyos a Grupos Vulnerables, opera programas que respaldan a personas con discapacidad, adultos mayores y familias que enfrentan condiciones que limitan su movilidad. Con este propósito, se otorgan aparatos funcionales, entre ellos sillas de ruedas, para atender de manera oportuna situaciones que afectan la autonomía de las y los zacatecanos.

Durante los recorridos en territorio y en el marco de los eventos de entrega de calzado escolar, la secretaria Bennelly Hernández identificó necesidades específicas y realizó la entrega directa de sillas de ruedas en diversas comunidades, tales como Plenitud, Los Ángeles de los Medrano y La Manga en Fresnillo. Estas acciones fortalecen el bienestar y mejoran la calidad de vida de quienes, por una enfermedad o condición física, dependen de un apoyo funcional para desplazarse.

La titular destacó que “el bienestar se construye al escuchar a la gente y al resolver de inmediato lo que les duele; cada apoyo que llega sin intermediarios transforma la vida de una familia”. Subrayó además la importancia de llevar estos beneficios de forma directa, con cercanía y sensibilidad.

La política social del Gobernador David Monreal respalda estas estrategias y asegura que los programas se ejecuten con honestidad, eficiencia y sentido humano. Con estas acciones, el Gobierno del Estado ratifica su compromiso de avanzar hacia un Zacatecas más justo, incluyente y con oportunidades para todas y todos.