Instalan en Guadalupe Sistema Municipal de Protección Integral de Derechos de niñas, niños y adolescentes

Zacatecas, Zac.- En 2026 el municipio de Guadalupe seguirá luchando y defendiendo los derechos de la niñez y la adolescencia, así quedó establecido en la toma de protesta del Sistema Municipal de Protección Integral de Derechos de niñas, niños y adolescentes (SIPÏNA).

Tanto integrantes del gabinete municipal, el Ayuntamiento de Guadalupe, así como niñas, niños y adolescentes que habitan en el municipio formaron un frente común para el respeto de los derechos de estos últimos.

De esta manera, se busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos de este sector vulnerable de la población, coordinando esfuerzos entre autoridades, el sector privado y la sociedad civil.

Cabe recordar que Pepe Saldívar ha dado prioridad a diversas acciones como rescate de espacios deportivos y de sana convivencia, además de impulsar el programa Guadalupe Deportivo, ambos encaminados a brindar un camino de buenas prácticas y alejar del vicio tanto a niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, se ha invertido en obra pública como la construcción de parques con juegos infantiles y zonas de convivencia en diversos fraccionamientos del municipio, aulas nuevas y canchas en escuelas y bachilleratos.

Por parte de SIPINA, se busca prevenir la vulneración de derechos y restablecerlos de forma inmediata cuando sea necesario en equipo y dedicándole todo el esfuerzo posible desde diferentes trincheras.

Las y los integrantes se comprometieron también a crear un marco local de actuación para proteger la infancia y adolescencia de acuerdo con las necesidades y contextos del municipio.

Finalmente, tanto secretarias, secretarios directoras, directores, así como regidoras, regidores y representantes del sector de la niñez y adolescencia, reafirmaron su intención de fomentar la participación, crear y fortalecer espacios para que las infancias y adolescencias puedan expresar su opinión e incidir en la toma de decisiones que les afecten.