Realizan en 2025 más de 16 mil cirugías de esterilización en mascotas

Zacatecas, Zac.- Para dar cumplimiento al compromiso adquirido por el Gobernador David Monreal Ávila de llevar servicios de calidad a todos el territorio estatal, personal del Programa de Rabia y otras Zoonosis de la Secretaría de Salud (SSZ) recorrió, durante el año 2025, los 58 municipios para realizar cirugías de esterilización en perros y gatos.

Con un total de 169 jornadas móviles, así como los módulos fijos ubicados en el Centro de Salud de Guadalupe y Centro de Bienestar Canino, ambos del municipio de Guadalupe, así como el Centro de Control Canino y Felino de Zacatecas, se logró la meta propuesta para este año y se contabilizaron 16 mil 020 procedimientos, los cuales se realizaron de manera totalmente gratuita.

La esterilización es uno de los métodos que ayudan a mantener el control de las poblaciones canina y felina en la entidad, además fomenta la cultura de ser dueños responsables y el bienestar animal.

Según especialistas de la SSZ, esta cirugía disminuye, en las perras y gatas, el riesgo de cáncer en las glándulas mamarias, además elimina el riesgo de que padezcan Piometra, la cual es una infección grave causada por la acumulación de pus en el útero.