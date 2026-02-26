Capacitan en materia de inclusión a docentes de Cecytez

Zacatecas, Zac.- Con el firme compromiso de fortalecer entornos educativos universales, igualitarios y accesibles, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (Cecytez) realizó una capacitación en materia de inclusión, impartida por personal especializado de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer), dirigida a docentes de distintos planteles del subsistema.

Julio César Ortiz Fuentes, director general del Cecytez, explicó que esta jornada obedece al interés del Gobernador David Monreal Ávila de garantizar que la educación se encuentre accesible a todo joven en edad de estudiar, sin importar su condición física, económica o social, por lo que el Colegio tiene la misión de identificar y eliminar toda barrera para el aprendizaje y la participación de las y los jóvenes.

Por lo anterior, las docentes Magdalena Contreras Hernández, Georgette Salmón y Angelina Romero García, de la Usaer Sor Juana Inés de la Cruz, impartieron el taller Diseño Universal para el Aprendizaje, donde abordaron estrategias pedagógicas orientadas a la atención de estudiantes con necesidades educativas específicas, para promover prácticas que favorezcan la igualdad de oportunidades dentro del aula y fortalezcan la cultura del respeto a la diversidad.

La capacitación permitió a las y los docentes actualizar sus conocimientos en temas como adecuaciones curriculares, identificación de barreras para el aprendizaje y la participación, así como el diseño de entornos escolares inclusivos que contribuyan al desarrollo integral del alumnado.