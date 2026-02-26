Consolida UAZ investigación como motor de bienestar social

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de formar especialistas capaces de responder con rigor científico y sentido humano a las necesidades del ámbito comunitario y familiar, la Unidad Académica de Enfermería (UAE) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), llevó a cabo el “Segundo Seminario de Investigación” de la Especialidad de Enfermería Comunitaria y de Familia.

La apertura de los trabajos se realizó en el Aula Dinámica del edificio E-4 del Campus UAZ Siglo XXI. En este escenario, la directora de la Unidad Académica de Enfermería, UAZ, Esther Palacios Rodríguez, destacó que el respaldo del personal docente y administrativo ha sido clave para que los estudiantes de la especialidad realicen su trabajo urbano.

En ese sentido, la funcionaria universitaria subrayó: “Hemos constatado su labor comunitaria y, sobre todo, la pertinencia de esta especialidad tanto a nivel regional como estatal, al convertirse en un eje del plan institucional y de desarrollo”.

Posteriormente, la coordinadora de Posgrados de la Unidad Académica de Enfermería, UAZ, Perla Trejo Ortiz, señaló que este seminario forma parte del plan curricular y constituye un espacio para que los futuros especialistas presenten los avances de sus investigaciones de tesis.

Asimismo, explicó que este ejercicio académico funciona como un filtro para identificar a los alumnos que ya cuentan con su trabajo concluido y listo para ser defendido en su examen profesional, programado para marzo próximo. De igual manera, puntualizó que las presentaciones aportan soluciones a problemáticas comunitarias de actualidad.

Durante la jornada se expusieron investigaciones sobre factores psicosociales asociados a la adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus. A la par, se presentaron trabajos sobre creencias, estereotipos y calidad de vida en la vejez; resiliencia como mediadora en el síndrome de burnout y estrategias de afrontamiento en personal de enfermería; así como estudios sobre el efecto de la gaudibilidad en el consumo de alcohol, tabaco, vapeadores y redes sociales en adolescentes, con un análisis específico en jóvenes de Zacatecas.

En relación con estas últimas ponencias, se explicó que la gaudibilidad es un constructo psicológico que describe la capacidad y los moduladores cognitivos —como creencias, habilidades y estilos de vida— que regulan la frecuencia, intensidad y duración del disfrute experimentado por una persona, impactando directamente en su bienestar subjetivo y calidad de vida.

El presídium estuvo conformado por la secretaria académica, Juana Antonieta Gómez Martínez; la responsable de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, María Julia Morales Ibarra; el secretario administrativo, Alejandro Santa Ana Torres; la responsable de la Licenciatura en Enfermería, Hortensia Bermúdez; la coordinadora de Investigación, Ana Gabriela Flores; y la coordinadora de la Especialidad de Enfermería Comunitaria y de Familia, María del Pilar Sánchez Bonilla.