Darán en Quantum taller de Inteligencia Artificial para Docentes

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de fortalecer la actualización tecnológica del magisterio zacatecano e impulsar la transformación digital en el aula, y como parte de la Agenda del Progreso, el Gobierno de Zacatecas invita al Taller de Inteligencia Artificial para la Docencia, que se realizará en Quantum Ciudad del Conocimiento.

El Coordinador del Laboratorio de Software Libre (Labsol Network) del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), Juan Rubén Delgado Contreras, informó que la capacitación será gratuita y se impartirá durante cinco sesiones programadas los viernes de Consejo Técnico. Inicia el 27 de febrero y concluye el 26 de junio, en un horario de 9:00 a 12:00 horas.

En el taller se aprenderá a aplicar herramientas de IA como OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini), Canva y Quizizz para optimizar la planeación didáctica, automatizar correos, reportes y rúbricas, diseñar presentaciones dinámicas, generar recursos visuales y sonoros (como imágenes y podcast), así como transformar evaluaciones en experiencias de aprendizaje gamificadas.

En el marco de la política pública en ciencia y tecnología, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, destacó que la Inteligencia Artificial es hoy una aliada estratégica del sector educativo. Si bien no sustituye la labor docente, sí fortalece la innovación pedagógica, la personalización del aprendizaje y el desarrollo de competencias requeridas para la actualidad y años venideros.

Delgado Contreras enfatizó el interés del Director General del Cozcyt, Hamurabi Gamboa Rosales, por impulsar la ciencia y la tecnología en el territorio zacatecano y ponerla al alcance de toda la población, con el propósito de contar con talento altamente especializado que ponga al estado en la competitividad nacional e internacional

Las y los docentes interesados deberán acudir con su computadora portátil a las instalaciones de Labsol Network, ubicadas en el segundo piso del edificio Photon Innovation Hub, en el Parque Científico y Tecnológico Quantum. Es indispensable realizar el registro previo en: https://forms.gle/cDfNhCyRtgmbBAiUA.