Hablan a universitarios sobre procesos de duelo

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de fortalecer la sensibilidad y el acompañamiento emocional dentro de la comunidad universitaria, la Unidad Académica de Ciencias Químicas (UACQ) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), llevó a cabo la conferencia “Tanatología y procesos de duelo”, impartida por el especialista Osvaldo Álvarez Crespo, en el audiovisual de la institución.

Durante su intervención, el ponente destacó la importancia de comprender los procesos de duelo como experiencias naturales que forman parte de la vida humana. Subrayó que las y los jóvenes universitarios enfrentan, en distintas etapas de su formación, situaciones complejas derivadas de la pérdida de un ser querido, problemas de salud o cambios drásticos en su entorno familiar.

Explicó que, particularmente en los primeros semestres, pueden presentarse mayores índices de deserción vinculados con pérdidas significativas, debido a que en ocasiones no se cuenta con una red de apoyo sólida o las y los estudiantes no buscan ayuda profesional de manera oportuna.

Señaló que, cuando estas circunstancias ocurren de forma inesperada o trágica, el impacto emocional puede modificar incluso el proyecto de vida del alumnado.

Álvarez Crespo enfatizó que la tanatología brinda herramientas para afrontar el duelo de manera saludable, reconociendo emociones como la tristeza, la ansiedad o la depresión como parte del proceso, y promoviendo una cultura de comprensión y tolerancia dentro del ámbito académico.

Asimismo, hizo un llamado a docentes y personal universitario a mostrarse sensibles ante estas situaciones, ya que las pérdidas también pueden afectar a maestras y maestros durante el desarrollo del semestre.

En cuanto a los espacios de apoyo disponibles, mencionó que la Universidad ofrece servicios de acompañamiento psicológico y orientación estudiantil, además de instancias externas como el Centro Integral de Salud Mental y otras unidades especializadas en la entidad, que forman parte de la red de apoyo institucional y estatal.