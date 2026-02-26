Piden a jóvenes democratizar sus conocimientos y prepararse para la vida

Zacatecas, Zac.- Al atestiguar la firma de convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, a nombre del Gobernador David Monreal Ávila, convocó a las juventudes a ser revolucionarias y democratizar sus conocimientos, pues, “son ustedes, generadores de paz”.

Ante la comunidad estudiantil, reunida en el auditorio de la Unidad Académica de Derecho, el responsable de la política interna del estado los convocó, igualmente, a trabajar, desde sus trincheras, en la atención y prevención del suicidio.

Dirigiéndose a las juventudes, Reyes Mugüerza advirtió la necesidad de “estas mentes brillantes, para que las familias sepan que tienen el apoyo de la sociedad, que permitan que haya un niño que siga soñando en que se puede convertir en abogado, futbolista o lo que quiera ser y que, en ningún momento, pase por su mente que las dificultades son tantas que es mejor terminar su vida”.

Les recordó que el nivel de educación que han adquirido no lo tiene la mayoría de las y los mexicanos, pero se tiene que compartir y democratizar con toda la sociedad, porque el conocimiento se comparte, pero la vida también y, el México que van a enfrentar es más duro, distinto, más acelerado, con más tecnología y con más retos.

Reyes Mugüerza destacó al derecho como la mejor herramienta de convivencia humana, “porque permite relacionarnos entre nosotros, con reglas y normatividades”.

En 1832 cuando Francisco García Salinas fundó la universidad, la cátedra importante fue la jurisprudencia; México vivía un tiempo convulso y creyó en el derecho como instrumento de paz; por ello, “ustedes deben replicar ese ejemplo”.

El Rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, destacó la importancia del convenio signado con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), pues, permitirá que el estudiantado cumpla con su servicio y prácticas profesionales en uno de los espacios más importantes para la sociedad.

Dijo que la Comisión de Derechos Humanos no es sólo un espacio burocrático, sino uno donde se garantiza la salvaguarda de nuestras garantías, de nuestros derechos.

La Presidenta de la CDHEZ, Maricela Dimas Reveles, dijo que el convenio permitirá tener a las juventudes como aliados, pues, “son ustedes quienes realizan grandes aportaciones a la sociedad; por ello, será una gran fortaleza el que nos acompañen”.

Los invitó a sumarse a la prevención del suicidio y a la erradicación de todas las violencias.