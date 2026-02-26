Promueve Ciencias de la Salud UAZ estrategias para la prevención de enfermedades

Zacatecas, Zac.- La Coordinación del Área de Ciencias de la Salud (ACS), junto con jóvenes de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud (RMUPS) y estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura en Salud Pública, llevó a cabo la actividad denominada “Rutas universitarias territoriales de atención primaria a la salud” en la Escuela Primaria Francisco Berúmen Varela.

En reunión previa, el coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Alfredo Salazar de Santiago, destacó que la atención primaria es una de las estrategias más relevantes del Plan Nacional de Salud, pues busca orientar a la población hacia la promoción de hábitos saludables con el propósito de evitar la necesidad de atención hospitalaria.

“La universidad quiere, a través de esta estrategia, abordar grupos de riesgo. Nosotros buscamos alfabetización en salud, es decir, brindar información a la población en todos los ámbitos de nuestro campo de trabajo como salubristas y, con ello, propiciar cambios en los estilos de vida”, señaló.

Respecto al trabajo con la primaria, explicó que las actividades se diseñaron en forma de juegos para que los niños aprendan y transmitan nuevos hábitos a sus familias. En esta ocasión, a solicitud de los directivos, se abordó el tema de las infecciones respiratorias agudas.

El coordinador exhortó a los jóvenes universitarios a transmitir los aprendizajes con un lenguaje sencillo y accesible, recordándoles que representan a la institución y cuentan con el respaldo de la Coordinación del Área de Ciencias de la Salud y de sus docentes.

Entre los temas tratados en los diferentes grupos se incluyeron las técnicas de lavado de manos y aspectos de nutrición orientados a la prevención de enfermedades respiratorias.