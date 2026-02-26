Realizan prospección forense en Vetagrande y Morelos

Zacatecas, Zac.- En seguimiento a las carpetas de investigación, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, y la Fiscalía General de Justicia del Estado, llevaron a cabo una prospección forense en los municipios de Vetagrande y Morelos, en una superficie superior a los 115 mil metros cuadrados.

La búsqueda contempló un polígono determinado, de acuerdo con el análisis de contexto que se realizó, y que fue recorrido por personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares.

En las acciones emprendidas este día, el personal se apoyó de vehículos todo terreno, drones, georadares y el recorrido pie tierra para cubrir la superficie determinada.

Al igual que en todas las acciones que se emprenden, se contó con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas.